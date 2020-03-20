Ученые: острая пища может быть причиной ночных кошмаров

Специалисты заявили о том, что острая пища, которую мы съедаем прежде чем отправиться в постель, может вызвать ночные кошмары.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали почти 400 человек. Почти 8,5% участников исследования заявили, что видели кошмары благодаря пище.Эксперты советуют не увлекаться перед сном острой и тяжелой едой. Некоторые ученые отмечают, что кроме острого и жирного ночные кошмары могут быть вызваны молочными продуктами. Как объясняют специалисты, некоторые люди особенно чувствительны к химическому составу определенных продуктов.