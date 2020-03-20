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Ученые: острая пища может быть причиной ночных кошмаров

гамбургер

Специалисты заявили о том, что острая пища, которую мы съедаем прежде чем отправиться в постель, может вызвать ночные кошмары. Врачи объясняют это тем, что в результате ночных набегов на холодильник ускоряется обмен веществ в нашем организме и повышается его температура. Все это приводит к тому, что мозг начинает активнее работать. Причем, как правило, во время фазы быстрого сна, когда люди видят сновидения.

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали почти 400 человек. Почти 8,5% участников исследования заявили, что видели кошмары благодаря пище.

Эксперты советуют не увлекаться перед сном острой и тяжелой едой. Некоторые ученые отмечают, что кроме острого и жирного ночные кошмары могут быть вызваны молочными продуктами. Как объясняют специалисты, некоторые люди особенно чувствительны к химическому составу определенных продуктов.
Теги : ночные кошмары, острая пища, жирная пища, обмен веществ
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