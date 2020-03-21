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Почему ученые советуют женщинам после 50 лет есть больше белка?

куриная грудка

Женщинам в возрасте после 50 лет полезно есть больше белка, утверждают ученые из США. По их мнению, такое изменение рациона в этом возрасте эффективно поддерживает здоровье сердца.

Как сообщает MedikForum.ru, во время ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов со стороны ученых прозвучал совет начать употреблять больше белка, адресованный женщинам после 50 лет. Об этом проинформировал Medicalxpress.

Считалось, что женщинам, вступающим в возрастную пору менопаузы и постменопаузы, с которыми ассоциируется повышенный риск развития различных заболеваний (в частности, сердечно-сосудистых) следует употреблять примерно 51 граммов белка в день. Ученые проанализировали данные около 100 тысяч женщин возрастом (в среднем) 64 года и пришли к выводу, что этот норматив лучше увеличить до 58-74 граммов. Начав есть больше белка, женщины снизят свой риск опасного нарушения сердца – мерцательной аритмии, констатировали исследователи.

Данное отклонение, связанное с нарушениями сердечного ритма, провоцирует сердечную недостаточность, а также может стать причиной возникновения инсульта. Для его профилактики научные специалисты рекомендуют прибавить к ежедневному питанию 120 граммов здоровых белковых продуктов.

«Выбирайте яйца, рыбу, куриную грудку, греческий йогурт. не жирное мясо, в котором содержание насыщенных жиров, холестерина может быть слишком высоким», - сказал ведущий автор проекта доктор медицины Даниэль Гербер.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что семена льна признаны одним из лучших натуральных средств от повышенного давления.
Теги : белок, женщины
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Почему ученые советуют женщинам после 50 лет есть больше белка?
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