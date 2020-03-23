23-03-2020 06:22 - Группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом23-03-2020 05:30 - Назван витамин, дефицит которого в условиях самоизоляции может быть очень опасен23-03-2020 05:00 - «Это отличается от простуды и гриппа». Заразившая британка рассказала, как проявляется коронавирус23-03-2020 02:48 - Как не заразится коронавирусом при поездке в общественном транспорте23-03-2020 02:37 - Назван способ не сойти с ума в период домашней изоляции23-03-2020 02:23 - Второй борт ВКС России приземлился недалеко от Рима23-03-2020 02:10 - Каждому американцу выплатят по тысяче долларов для борьбы с коронавирусом23-03-2020 02:01 - Ангела Меркель ушла на карантин из-за контакта с врачом, заболевшим коронавирусом23-03-2020 01:55 - Средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней23-03-2020 01:48 - Украинский минздрав предлагает ввести в стране режим ЧС23-03-2020 01:43 - "Ковидиот": придумано название для тех, кто запасается гречкой и туалетной бумагой23-03-2020 01:16 - В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппарата ИВЛ для личных целей23-03-2020 01:11 - Швейные предприятия России начали производить многоразовые медицинские маски23-03-2020 01:02 - Минздрав: курящие люди тяжелее переносят коронавирус23-03-2020 00:53 - Въезд в Москву могут закрыть. Полиция разрабатывает план комендантского часа

Как правильно выбрать консервы

Правила выбора консервов
Консервы всегда были популярным продуктом, но в последние несколько недель их начали буквально сметать с полок. Если вы хотите запастись консервами, важно знать, как выбрать лучший продукт.

Что не стоит брать

Откажитесь от консервированных готовых блюд, например, супов. Чаще всего в таких консервах много натрия и сахара. По своей природе натрий и сахар не вредны, но их чрезмерное употребление опасно, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Консервированные фрукты – не всегда хороший вариант. В них может быть много сиропа. Берите консервы в собственном соку. Отдавайте предпочтение неочищенным фруктами.

Здоровые варианты

Выбирайте консервы, в которых содержится один или два ингредиента. Например, тунец в собственном соку или в масле. В нем большое количество белка, также присутствует витамин B12, железо, магний и цинк.

Консервированные помидоры – это источник каротиноидов. А зеленая фасоль, горошек и кукуруза столь же питательны, как и свежие и замороженные аналоги.
Теги : консервы, еда, покупки
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Четыре способа быстрее уснуть
Четыре продукта, которые помогут отрастить длинные волосы
Четверка незаменимых в период простуд специй