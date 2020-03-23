Как правильно выбрать консервы

Консервы всегда были популярным продуктом, но в последние несколько недель их начали буквально сметать с полок. Если вы хотите запастись консервами, важно знать, как выбрать лучший продукт.Откажитесь от консервированных готовых блюд, например, супов. Чаще всего в таких консервах много натрия и сахара. По своей природе натрий и сахар не вредны, но их чрезмерное употребление опасно, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Консервированные фрукты – не всегда хороший вариант. В них может быть много сиропа. Берите консервы в собственном соку. Отдавайте предпочтение неочищенным фруктами.Выбирайте консервы, в которых содержится один или два ингредиента. Например, тунец в собственном соку или в масле. В нем большое количество белка, также присутствует витамин B12, железо, магний и цинк.Консервированные помидоры – это источник каротиноидов. А зеленая фасоль, горошек и кукуруза столь же питательны, как и свежие и замороженные аналоги.