Диетологи пояснили, можно ли считать рыбные консервы полезным продуктом
Испанские диетологи пояснили изданию La Vanguardia, насколько полезными могут быть консервированные продукты, - в частности, рыба.
Как сообщает MedikForum.ru, консервы зачастую объявляются нежелательным продуктом в рационе – диетологические рекомендации сводятся к потреблению свежей пищи. Но зарубежные диетологи пояснили, что относиться с пренебрежением к консервам не стоит. По мнению специалистов, некоторые их виды полезны как с позиции экономии времени, так и для здоровья.
Одобрение экспертов, в частности, вызвали рыбные консервы.
«Рыбные консервы хорошего качества можно смело считать полезной едой. Продукт содержит белок, омега-3 жирные кислоты. В сочетании с цельнозерновым хлебом получается здоровый вариант завтрака или перекуса», - заявила диетолог Пилар Эскер.
Диетолог подчеркнула: речь, прежде всего, идет о рыбных консервах хорошего качества. Также специалист посоветовала выбирать для питания продукт, консервированный в собственном соку, а если в масле, - то оливковом.
«Хорошие рыбные консервы будут неизменно полезнее бутерброда с колбасой», - добавила эксперт.
Полезными специалисты назвали и различные консервированные бобовые.
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