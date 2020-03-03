Диетологи пояснили, можно ли считать рыбные консервы полезным продуктом

«Рыбные консервы хорошего качества можно смело считать полезной едой. Продукт содержит белок, омега-3 жирные кислоты. В сочетании с цельнозерновым хлебом получается здоровый вариант завтрака или перекуса», - заявила диетолог Пилар Эскер.

«Хорошие рыбные консервы будут неизменно полезнее бутерброда с колбасой», - добавила эксперт.