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Четыре способа быстрее уснуть

Способы уснуть быстрее
Недостаток сна – серьезная проблема XXI века. Это сказывается на деятельности в течение дня. Снижается производительность и бдительность, меняется настроение, ухудшается кратковременная память. Чтобы ускорить отход ко сну, попробуйте следующие практики.

Расслабление мышц

Постепенное расслабление мышц предполагает сначала напряжение одной мышечной группы, а затем ее расслабление. Пройдитесь по всем группам мышцу сверху вниз, дополнив практику глубоким дыханием.

Отгоняйте негативные мысли

Чаще всего причина бессонницы по ночам – наши собственные мысли, особенно негативные. Вы можете противостоять им, представляя себе безопасное и успокаивающее место, например, пляж у океана, или зеленый луг. Такая отвлекающая техника поможет переключиться с тревожных мыслей на сон.

Эфирные масла

Исследования показывают, что эфирное масло лаванды помогает уменьшать чувство беспокойства. Активные вещества в масле запускают парасимпатическую нервную систему, возвращающую тело в состояние покоя. 

Температура и источники света

Температура в спальне в идеале должна быть от 15,5 до 21 градуса. Кроме того, наличие даже тусклого света нарушает циркадные ритмы организма. Поэтому обзаведитесь максимально плотными шторами.
Теги : сон, бессонница
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