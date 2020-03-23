Четыре способа быстрее уснуть

Недостаток сна – серьезная проблема XXI века. Это сказывается на деятельности в течение дня. Снижается производительность и бдительность, меняется настроение, ухудшается кратковременная память. Чтобы ускорить отход ко сну, попробуйте следующие практики.Постепенное расслабление мышц предполагает сначала напряжение одной мышечной группы, а затем ее расслабление. Пройдитесь по всем группам мышцу сверху вниз, дополнив практику глубоким дыханием.Чаще всего причина бессонницы по ночам – наши собственные мысли, особенно негативные. Вы можете противостоять им, представляя себе безопасное и успокаивающее место, например, пляж у океана, или зеленый луг. Такая отвлекающая техника поможет переключиться с тревожных мыслей на сон.Исследования показывают, что эфирное масло лаванды помогает уменьшать чувство беспокойства. Активные вещества в масле запускают парасимпатическую нервную систему, возвращающую тело в состояние покоя.Температура в спальне в идеале должна быть от 15,5 до 21 градуса. Кроме того, наличие даже тусклого света нарушает циркадные ритмы организма. Поэтому обзаведитесь максимально плотными шторами.