4 простых способа, помогающих «отключить» вечером голову и уснуть

«Это может звучать странно, но эффект успокоения с помощью колыбельной не отличается у взрослых и детей. Песни с ритмом от 50 до 60 ударов в минуту гарантируют, что сердцебиение адаптируется к нему, и, таким образом, напряжение автоматически проходит. Важно только, чтобы песни не были запоминающимися», - дали совет сомнологи.

Как сообщает MedikForum.ru, простые способы, помогающими уснуть, были опубликованы журналом Freundin. Один из них – записать на бумаге то, что беспокоит, или то, что вы боитесь забыть и старательно пытаетесь зафиксировать в памяти. Такой трюк снимает умственное напряжение, помогает успокоиться.Другой простой способ – расслабить мышцы. Если вы вечером ворочаетесь в постели из-за навязчивых мыслей, «отключить» голову поможет несложное упражнение. Напрягите мышцы тела и начинайте постепенно расслаблять их. Этот прием помогает отвлечься от тревожных раздумий, а также обеспечивает расслабление, позволяющее спокойно уснуть.Воспользуйтесь тяжелым одеялом, это тоже один из способов. Тяжелое пуховое одеяло работает как крепкое объятие, приносящее успокоение. Ученые констатируют: оно заставляет мозг успокоить нейротрансмиттеры, благодаря чему сокращается время погружения в глубокий сон.Также помогает «отключть» голову вечером прослушивание колыбельныхРанее портал MedikForum.ru писал о том, почему во время сна ноги должны выглядывать из-под одеяла.