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Четыре типа продуктов, которых стоит избегать

Продукты, которые не стоит покупать
Забота о здоровье предполагает правильное питание. Но не так просто найти в магазине хорошие продукты. При выборе важно обращать внимание на этикетки и читать их правильно. Избегайте продуктов с этими словами на упаковке.

Обезжиренный

Жир многие считают злом, однако есть и весьма полезные, без которых организму не обойтись. Проблема с обезжиренной пищей заключается в том, что производители восполняют потерю вкуса, добавляя больше соли и сахара.

Без сахара

Продукты без сахара часто содержат сахарные спирты: сорбит, маннит и ксилит. Их употребление в большом количестве может вызвать диарею.

Детокс

Хорошие новости, чтобы запустить в организме процесс детокса, достаточно иметь здоровую печень. Данное слово на упаковке – попытка производителя сыграть на популярном тренде.

Без глютена

Людям с чувствительностью или аллергией на глютен приходится искать замену привычным продуктам. Если вы к этой категории не относитесь, то покупка безглютеновой пищи для вас – просто напрасная трата денег.
Теги : глютен, детокс, продукты питания
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