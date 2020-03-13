5 «здоровых продуктов», которых следует избегать
Если вы пытались питаться здоровой пищей, то замечали ярлыки «без жира», «без сахара» и «низкокалорийный». Их можно найти практически везде - на консервных банках, коробках с хлопьями, картонных коробках молока и бутылках с соком. Они продаются людям, ищущие здоровые альтернативы, но большинство из этих продуктов не являются здоровыми.
Кола "лайт"Употребление диетической колы на регулярной основе повышает риск развития ожирения и повышает уровень сахара в крови по сравнению с теми, кто не употребляет напиток.
Нежирные или обезжиренные продуктыПроизводители продуктов питания начали создавать «обезжиренные» версии обычной пищи, когда люди стали больше осознавать влияние жира на организм. Но еда без жира не имеет приятного вкуса, и производители стали заменять его на глюкозу. Если не контролировать, чрезмерное потребление сахара, это может привести к увеличению риска диабета 2 типа и ожирения.
Пакетированные фруктовые соки и напиткиФруктовые соки полезны для здоровья? Они сделаны с фруктами, верно? Многие дешевые фруктовые соки обрабатываются химическими веществами, которые просто имитируют вкус фруктов. В них много сахара, а в напитках - ароматизаторов.
Хлопья и мюсли для завтракаЗерновые являются незаменимыми продуктами для завтрака из-за содержания клетчатки, которая помогает организму получить заряд энергии. Но некоторые мюсли и хлопья являются очищенными и обработанными. В них много рафинированных углеводов, а зерна очищены от отрубей, клетчатки и других питательных веществ.
Мясные консервыЭтот продукт содержит чрезмерное количество соли и консервантов, которые особенно вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Медикфорум писал, что статины могут убивать раковые клетки.
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