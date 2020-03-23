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Четверка продуктов, о наличии кофеина в которых многие не догадываются

Количество кофеина в популярных продуктах
Для многих с источниками кофеина ассоциируется только кофе и чаи. Однако этот компонент встречается куда чаще.

Горький шоколад

Горький шоколад не только вкусный, но и полезный продукт. Однако, если вы стараетесь ограничить потребление кофеина, стоит отказаться от него. В 28 граммах шоколада содержится 12 мг кофеина.

Кофе без кофеина

Это распространенное заблуждение, что в декофеинизированном кофе кофеина нет совсем. В чашке такого напитка может быть от 8 до 14 мг вещества.

Матча

Получивший относительно недавно популярность напиток состоит из листьев зеленого чая. В чашке матча кофеина почти столько же, сколько и в кофе – около 70 мг.

Обезболивающие

Во многих безрецептурных обезболивающих препаратах можно найти кофеин в составе. Самым распространенным из них является Цитрамон, который часто используют против головной боли. Наличие кофеина помогает более быстрому усвоению действующего вещества.
Теги : кофеин, шоколад, кофе, обезболивающие
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