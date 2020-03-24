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Продукты, которыми стоит запастись на случай карантина

Продукты на случай карантина
Пандемия коронавируса привела к дефициту туалетной бумаги и дезинфицирующих средств. Однако на случай карантина лучше запастись едой. И тут важно сделать верный выбор, чтобы обеспечить себе полезный и вкусный рацион на несколько недель. 

Молоко с длительным сроком хранения

На данный момент молоко с длительным сроком хранения представлено не только классическим ультрапастеризованным. Есть и растительные варианты.

Бобовые

Сухие бобовые доступны по цене и универсальны. Из них можно сделать суп, гарнир, а из некоторых даже десерт. Дополнительный плюс в их богатстве белком и клетчаткой.

Замороженные продукты

Замороженные морепродукты, такие как креветки или филе рыбы могут стать отличным источником белка. Овощи, фрукты и ягоды в заморозке хранятся долго, а стоят дешевле. Вы также можете сделать несколько любимых блюд и заморозить их для дальнейшего разогрева.

Орехи и цельнозерновые продукты
Орехи имеют долгий срок хранения, при этом их тоже можно замораживать. Это отличный источник полезных жиров.

При покупке круп и макаронных изделий отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам. Они содержат больше питательных веществ.
Теги : коронавирус, карантин
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