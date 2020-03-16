Стоит ли запасаться продуктами из-за коронавируса
В крупных городах России отмечается резкий всплеск покупок продуктов питания с длительным сроком хранения. Но пока делать подобные запасы не имеет смысла.
Россияне имеют генетическую память на лишения. Во времена СССР, когда магазины снабжались нерегулярно, мы закупались впрок, потому что "выброшенный" сегодня товар мог уже к вечеру исчезнуть и не появляться неделями. По улицам ходили люди со связками туалетной бумаги на шее и с десятками коробок стирального порошка «Дарья». Многие бабушки и сегодня хранят на кухне стратегический запас из разного рода круп и консервов. Эпидемия коронавируса заставила вспомнить хорошо забытое старое, а телерепортажи из Великобритании или США показывают толпы народа, штурмующие продовольственные магазины.
Но поддаваться общей паники нет смысла. Во-первых, это подстегнет рителейров взвинтить цены на подобного рода продукты. Если пару месяцев назад упаковка с медицинскими масками (100 шт) стоила что-то около 200 рублей, то сегодня ее продают за 3 999, то есть почти в 200 (!) раз дороже. Хотя даже в крупных российских городах гуляющих в масках на лицах почти не встретишь. При этом можно радостно потирать ладони и думать, что вы вовремя закупили рис или сахар, но запасы все равно кончатся, а вам могут понадобиться другие продукты. Во-вторых, нет никаких признаков "итальянского" или "китайского" сценария в России. Эпидемии коронавируса в стране нет. Единичные случаи в трех или четырех населенных пунктах - привозные истории. В Италии каждый день фиксируют по 1 500 – 2 000 новых заболевших и сотни умерших.
Но даже если в каких-то городах страны и введут карантин по "уханьскому сценарию", голода все равно не наступит. При самом жестком варианте людям в Китае позволяли два раза в неделю выходить из дома и закупать в магазинах все, что им требовалось. Что до запасов консервов, муки, риса и гречки, они могут понадобиться при нашествии зомби или при ядерном взрыве. Но не при эпидемии одной из разновидностей ОРЗ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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