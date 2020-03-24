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Листья туласи помогут укрепить иммунитет

Туласи

В некоторых странах мира в народной медицине листья туласи используются в качестве средства укрепления иммунитета. При этом у них есть и другие полезные свойства.

Контролируют артериальное давление. 10-12 прожеванных свежих листочков туласи ежедневно помогут сохранять под контролем артериальное давление и предотвращать стресс. Листья очищают кровь и защищают от некоторых распространенных болезней.

Борются с обезвоживанием. Чай с листьями туласи помогает быстро восстановиться после сильного обезвоживания. Для достижения лучшего эффекта листья следует заваривать в кипятке 10-15 минут, а чай пить уже горячим или при комнатной температуре.

Защищают от комаров и других насекомых. Листья туласи являются мощным антибиотиком, дезинфицирующим и противобактериальным средством, а также обеспечивают защиту от грибков. Наносите экстракт листьев туласи или их масло на тело для того, чтобы уберечь себя от укусов москитов и других насекомых.

Лечат респираторные инфекции. Туласи содержат биофлавоноиды и антиоксиданты - природные компоненты вроде розмариновой кислоты. Все они воздействуют на микробы, участвующие в развитии инфекций дыхательных путей. Именно поэтому листья туласи - превосходное средство от кашля.

Сражаются с лихорадкой Денге и малярией. Употребление четверти чашки растительного сока из свежих листьев туласи, имбиря, корицы, кардамона и чёрного перца ежедневно помогает восстанавливаться после малярии и лихорадки Денге. Все компоненты необходимо заваривать вместе в кипятке, затем процеживать и пить тёплыми, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : листья туласи, здоровье
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