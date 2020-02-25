Лучшие домашние средства от насморка
По поводу насморка не принято беспокоиться, ведь чаще всего он проходит сам по себе. Но если это расстройство упорно не исчезает, попробуйте домашние средства.
Имбирь. Обладает антисептическим воздействием в деле избавления от заложенного носа из-за простуды. Когда заложенность исчезает, открываются слизистые оболочки, что намного снижает интенсивность насморка. Употребляйте имбирный чай.
Цитрусовые фрукты. Такие фрукты, как апельсины, лимоны и грейпфруты, содержат растительные химикаты флавоноиды - мощные антиоксиданты. Употребление этих фруктов поможет снизить воздействие простуды и аллергенов в организме.
Черный кардамон. Насморк вызывается ограничением оттока слизи в носу. Мозг реагирует на эту проблему и вызывает чихание. Употребление двух-трех долек кардамона поможет избавиться от насморка.
Туласи. Антибактериальные свойства этого растения помогают в борьбе с инфекциями. Постоянные чихания вызывают воспаления носовых проходов. Антиоксиданты в туласи уменьшают уровень воспалений. Добавляйте его в чай, жуйте свежие листья для достижения максимального эффекта.
Эмблика. Еще один великолепный источник антиоксидантов, обладающий антибактериальным воздействием. Эмблика укрепляет иммунитет, ее можно получать в форме сока или в свежем виде. Единственный минус - это довольно экзотическое для России растение, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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