24-03-2020 20:54 - Доктор Комаровский назвал самые нужные лекарства на время пандемии24-03-2020 20:36 - Эксперт назвала специи для поднятия иммунитета в период коронавируса24-03-2020 20:27 - Минздрав назвал лекарство для лечения коронавируса24-03-2020 20:24 - Яна Рудковская собралась лететь на Мальдивы, несмотря на распространение COVID-1924-03-2020 20:16 - В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус оказались в реанимации24-03-2020 19:43 - Психолог дала совет, чем заняться во время карантина24-03-2020 19:12 - Стоматолог рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом24-03-2020 19:10 - Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус24-03-2020 16:42 - Неправильное восприятие коронавируса обществом было распространено в первые недели - исследование24-03-2020 16:05 - Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты24-03-2020 16:03 - За кашель в сторону пожилых людей начали арестовывать24-03-2020 15:32 - В Мадриде оштрафовали мужчину, ловившего покемонов во время карантина24-03-2020 15:22 - Великобритания вводит трехнедельный жесткий карантин для борьбы с коронавирусом24-03-2020 15:14 - Пандемия набирает скорость распространения24-03-2020 15:14 - Число случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось до 290

Медики назвали продукты, повышающие потенцию у мужчин

мужчина с банкой огурцов

Рано или поздно каждый мужчина сталкивается с проблемами с эрекцией. В таких ситуациях вовсе не обязательно спешить в аптеку за препаратами, а всего лишь нужно пересмотреть свой рацион питания.

Чтобы справиться с деликатной проблемой, специалисты рекомендуют мужчинам налегать на белковую пищу и здесь не обойтись без мяса и рыбы. Также важны быстрые углеводы, помогающие восстановить силы, когда это необходимо – например, мед. 

Завтракать медики рекомендуют такими продуктами как яйца, молоко, изюм или инжир. Что касается яиц, то подойдут и куриные, и перепелиные. Помимо этого, в ежедневный рацион питания должны быть включены кисломолочные продукты, морепродукты, семечки, орехи, грибы, лук – все это оказывает положительное воздействие на гормональную и кровеносную систему.
Теги : импотенция, эректильная дисфункция, рацион питания, белковая диета
Яндекс.Новости Читать в Дзен
41-летняя Ирина Пегова не побоялась показаться в Сети без макияжа
Доктор Комаровский назвал самые нужные лекарства на время пандемии
Эксперт назвала специи для поднятия иммунитета в период коронавируса