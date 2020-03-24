Медики назвали продукты, повышающие потенцию у мужчин

Рано или поздно каждый мужчина сталкивается с проблемами с эрекцией. В таких ситуациях вовсе не обязательно спешить в аптеку за препаратами, а всего лишь нужно пересмотреть свой рацион питания.Завтракать медики рекомендуют такими продуктами как яйца, молоко, изюм или инжир. Что касается яиц, то подойдут и куриные, и перепелиные. Помимо этого, в ежедневный рацион питания должны быть включены кисломолочные продукты, морепродукты, семечки, орехи, грибы, лук – все это оказывает положительное воздействие на гормональную и кровеносную систему.