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Ежедневные медитации замедляют старость

Медитация

Практика ежедневных медитаций защищает мозг от старения. К такому выводу пришли исследователи после анализа здоровья буддистского монаха.

Если вы хотите затормозить процесс старения, то начните практиковать медитации. 14 лет ученые наблюдали за мозгом буддийского монаха. Их исследования предположили, что ежедневная медитация практически останавливает процессы старения мозга. Ионгей Мингьюр Ринпоче (Yongey Mingyur Rinpoche) родился в маленькой деревушке неподалеку от границы Непала и Тибета в 1975 году. Сейчас ему уже 45, но если верить результатам исследования, опубликованным журналом Neurocase, возраст его мозга на 10 лет меньше. Авторы исследования полагают, что этому способствуют десятилетия регулярных медитаций.

Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон и Гарвардской школы здравоохранения за 14 лет четырежды сканировали мозг монаха. Результаты сопоставили со сканами мозга 105 взрослых людей в возрасте от 25 до 66. Их оценивали при помощи системы искусственного интеллекта, определяющей настоящий возраст человека в зависимости от структуры серого вещества. По мере старения людей из контрольной группы показатели возраста их мозга приблизительно соответствовали календарному возрасту, но у буддистского монаха этого не было.

В среднем, его мозг был моложе календарного возраста на 8-10 лет. Результаты исследования подтверждают правоту других работ, которые показали, что медитации замедляют изнашивание теломеров - концевых участков хромосом, а также потерю серого вещества. Оба этих фактора свидетельствуют о старении. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : старение, медитации
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