"Метод стакана": как отличить натуральный квас от подделки
Квас является очень популярным напитком. Особую популярность он приобретает в жаркую погоду. Его используют в качестве освежающего напитка. Однако в магазинах существует большое количество подделок или как их ещё называют "квасной напиток". Диетолог Виктория Стоянова рассказала способ, которым можно отличить натуральный квас от подделки.
Чтобы по ошибке не выпить сладкую газировку со вкусом кваса, нужно использовать "метод стакана". Напиток необходимо налить в стакан и поставить на стол. Его нельзя пить в течение двух дней. Настоящий квас за это время перебродит и уже не будет безопасен для употребления. Более того, через несколько часов в нём появится осадок.
В поддельном квасе такого наблюдаться не будет. Даже через несколько дней напиток не изменит своей структуры. Натуральный квас полезен тем, что может улучшать работу ЖКТ, самочувствие людей с повышенным давлением, а также содержит в себе большое количество витамина B.
Оставить комментарий