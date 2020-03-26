"Метод стакана": как отличить натуральный квас от подделки

Чтобы по ошибке не выпить сладкую газировку со вкусом кваса, нужно использовать "метод стакана". Напиток необходимо налить в стакан и поставить на стол. Его нельзя пить в течение двух дней. Настоящий квас за это время перебродит и уже не будет безопасен для употребления. Более того, через несколько часов в нём появится осадок.В поддельном квасе такого наблюдаться не будет. Даже через несколько дней напиток не изменит своей структуры. Натуральный квас полезен тем, что может улучшать работу ЖКТ, самочувствие людей с повышенным давлением, а также содержит в себе большое количество витамина B.