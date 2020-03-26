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Три продукта, которые женщинам стоит включить в свою диету

Продукты, полезные для женщин
Есть несколько факторов риска, которые делают женщин более уязвимыми для определенных заболеваний по сравнению с мужчинами. Однако во многих случаях профилактика – ключ к здоровью. Для этого важно соблюдать здоровую диету. Включение в нее этих пяти продуктов поможет улучшить здоровье.

Греческий йогурт

Йогурт – отличный источник кальция. В нем, кроме этого, есть пробиотики, которые помогают улучшить иммунитет. Однако отдавайте предпочтение йогурту без добавок. В греческом варианте содержится в два раза больше белка, по сравнению с обычным.

Яйца

Желтки яиц – это кладезь питательных веществ, в том числе холина, связываемого со снижением риск рака молочной железы. Одно крупное яйцо обеспечит 27% от нормы холина, наряду с антиоксидантами и белком.

Бобовые

Бобовые – прекрасный выбор, ведь в одной чашке готового продукта содержится до 17 граммом клетчатки. Кроме этого, в них присутствует большое количество белка, калий, кальций и магний. Исследования показали, что бобовые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, гипертонии и рака молочной железы и толстой кишки.
Теги : женское здоровье, питание, диета
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Три продукта, которые женщинам стоит включить в свою диету
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