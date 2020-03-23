Продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы защитить легкие от инфекций

На фоне коронавирусной пандемии люди все щепетильнее подходят к вопросу диеты. Многие вирусы попадают в организм через дыхательные пути. Новый коронавирус особенно опасен для легких. Чтобы повысить их иммунитет, добавьте в диету ряд продуктов.Яблоки богаты фитохимическими веществами, которые могут уменьшить воспаление и окислительный стресс. Это помогает в улучшении легочной функции.Шпинат, руккола и другая темно-зеленая листовая зелень полна питательных веществ. Кроме этого, в составе присутствуют клетчатка, минералы, антиоксиданты и витамины, которые поддерживают здоровье легких.Выбирая горячие напитки, отдавайте предпочтение зеленому чаю. В нем полно полифенолов и антиоксидантов. Ряд исследований предполагает, что регулярное употребление зеленого чая также снижает риск развития хронической обструктивной болезни легких.