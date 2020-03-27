5 натуральных средств от синдрома раздраженного кишечника
Синдром раздражённого кишечника это болезненное состояние, которое может приводить к дискомфорту и неприятным в психологическом плане ситуациям. Помимо чисто медицинского лечения существуют другие способы борьбы.
Употребляйте больше волокон. Пищевые волокна прочищают кишечник и облегчают симптомы расстройства. Налегайте на цельнозерновые, овощи и фрукты.
Пейте больше воды. Она облегчает движение каловых масс. Но не считайте водой алкоголь или разного рода газировку, так как эти напитки, напротив, раздражают кишечник и усиливают симптомы.
Избегайте крестоцветных овощей. Брюссельская капуста, брокколи и тому подобные овощи ухудшают течение синдрома раздражённого кишечника. Лучше полностью исключить их из рациона.
Регулярно занимайтесь спортом. Это стимулирует естественные сокращения кишечника и улучшает самочувствие, что доказали научные исследования.
Поменьше молочных продуктов. Употребление небольшого количества молока или сыра или их комбинация с другой пищей допустимо. Но если вы являетесь большим поклонником молочки, то привычку придется изменить, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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