Эксперты рассказали, как перебить запах лука и чеснока

Лук и чеснок активно используются в народной медицине для защиты от вирусов. Но после их употребления мы сталкиваемся с такой неприятной проблемой, как запах изо рта. Это происходит из-за того, что данные продуты содержат летучие соединения – сульфиды.Другой вариант – жевательная резинка с сильным ароматом, способная заглушить неприятный запах. Кроме того, жевательная резинка способствует выделению достаточного количества слюны, чтобы «смыть» неприятный запах.По мнению экспертов, лучший способ защиты от запаха лука и чеснока – не есть их вовсе. Поэтому стоит воздержаться от употребления в пищу данных продуктов перед ответственными мероприятиями.