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Эксперты рассказали, как перебить запах лука и чеснока

лук и чеснок

Лук и чеснок активно используются в народной медицине для защиты от вирусов.  Но после их употребления мы сталкиваемся с такой неприятной проблемой, как запах изо рта. Это происходит из-за того, что данные продуты содержат летучие соединения – сульфиды.

Проблема в том, что запах сохраняется довольно долго и перебить его  становится большой проблемой. Единственное возможное решение в данном случае – чистка зубов и полоскание рта, отмечают специалисты. Другой вариант – жевательная резинка с сильным ароматом, способная заглушить неприятный запах. Кроме того, жевательная резинка способствует выделению достаточного количества слюны, чтобы «смыть» неприятный запах.

По мнению экспертов, лучший способ защиты от запаха лука и чеснока – не есть их вовсе. Поэтому стоит воздержаться от употребления в пищу данных продуктов перед ответственными мероприятиями.
Теги : лук и чеснок, коронавирус, бактерии, запах изо рта
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