Эффект от повседневных бытовых дел аналогичен тренировкам

"Достаточно трех–пяти таких эпизодов в день продолжительностью от пяти до десяти минут, чтобы улучшить здоровье и физическую форму", - утверждают исследователи.

"Красота идеи в том, что повседневные дела, которые мы предлагаем использовать в качестве физической активности, и так являются частью жизни, и это обстоятельство снимает психологический зажим, все становится более реалистичным и достижимым. Но подобные эпизодические всплески нагрузок должны присутствовать в вашей жизни ежедневно, без выходных", - добавили ученые.

Примечательно, что бытовые дела очень похожи на HIIT. Это система интервальных тренировок высокой интенсивности.