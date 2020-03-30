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Эффект от повседневных бытовых дел аналогичен тренировкам

Бытовые дела

Ученые признали, что выполнение повседневных бытовых дел имеет аналогичное влияние на организм как и физические нагрузки. Покупка продуктов и их доставка домой, уборка, мытье пола, мойка посуды и прочие занятия имеют такой же эффект как и тренировки, а также приносят организму много пользы.

Примечательно, что бытовые дела очень похожи на HIIT. Это система интервальных тренировок высокой интенсивности.

"Достаточно трех–пяти таких эпизодов в день продолжительностью от пяти до десяти минут, чтобы улучшить здоровье и физическую форму", - утверждают исследователи.

"Красота идеи в том, что повседневные дела, которые мы предлагаем использовать в качестве физической активности, и так являются частью жизни, и это обстоятельство снимает психологический зажим, все становится более реалистичным и достижимым. Но подобные эпизодические всплески нагрузок должны присутствовать в вашей жизни ежедневно, без выходных", - добавили ученые.
Теги : тренировки, физические нагрузки, бытовые дела
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