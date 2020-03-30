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От депрессии может спасти даже легкая физическая активность

Физическая активность и депрессия

Физическая активность даже в легком виде является одним из самых эффективных средств против депрессии. Научно доказано, что физически активные люди менее подвержены депрессии, панике и тревожным переживаниям. Достаточно всего 15 минут в день интенсивных физических нагрузок, чтобы предотвратить развитие депрессивного настроения.

"В реальном мире жизнь и поведение людей определяются не только генетикой. На развитие депрессии также влияет множество факторов. Генетические связи между физическими упражнениями и психическим здоровьем требуют больше исследований, но полученные результаты все же хорошо показывают, что физическая активность, независимо от генетики помогает предотвратить депрессию", - рассказали исследователи Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской Школы общественного здоровья.

Примечательно, что у людей, более подверженных депрессии по генетическим признакам, специалисты обнаруживают склонность к занятию спортом. Вероятно, это природный механизм, который помогает таким людям справляться с психологическими проблемами.
Теги : физические нагрузки, депрессия, тревога, паника
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