От депрессии может спасти даже легкая физическая активность

"В реальном мире жизнь и поведение людей определяются не только генетикой. На развитие депрессии также влияет множество факторов. Генетические связи между физическими упражнениями и психическим здоровьем требуют больше исследований, но полученные результаты все же хорошо показывают, что физическая активность, независимо от генетики помогает предотвратить депрессию", - рассказали исследователи Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской Школы общественного здоровья.

Примечательно, что у людей, более подверженных депрессии по генетическим признакам, специалисты обнаруживают склонность к занятию спортом. Вероятно, это природный механизм, который помогает таким людям справляться с психологическими проблемами.