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Как похудеть при плохой наследственности

Потеря веса

Наука давно доказала существование генетической предрасположенности к лишнему весу. Что же делать людям с несчастливыми генами, которые хотели бы иметь стройную фигуру.

Вспомним исследование ученых из Стэнфордского университета, которые доказали, что выбор специфической диеты в зависимости от генетики человека повышает вероятность успеха. «Плохие гены» не являются приговором, хотя они и несколько усложняют путь к обретению стройной фигуры. Не стоит отчаиваться, можно пробовать самые разные способы и смотреть за тем, какие из них наиболее действенны, пишет The Health Site.

Для начала можно сдать генетический тест, выявляющий эту самую предрасположенность. С его помощью диетологам будет проще разобраться, кому разумнее придерживаться диеты с низким содержанием жира, а кому ограничить углеводы. Гены отвечают за то, как организм реагирует на инсулин. Это важный фактор потери веса. У людей с инсулинорезистентностью лучше получается худеть на низкоуглеводной диете. Если вы столкнулись с повышенной чувствительностью к инсулину, лучше пробовать питание с низким содержанием жиров. Ну а для тех, кто уместился между этими двумя группами, подойдёт сбалансированная диета.

Гены определяют тенденцию к набору веса, но не меньшее влияние оказывают внешние факторы и образ жизни. Они также важны в том, что касается похудения. Поэтому при выборе правильного питания и режима физических нагрузок нужно произвести ещё несколько изменений в образе жизни. К примеру, ежедневно ходить пешком, принимать пищу в одно и то же время и не пропускать её приёмы, нормально высыпаться. Не считайте всё это пустяками, данные факторы имеют большое значение при похудении. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : потеря веса, генетика
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