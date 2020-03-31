Автомобильный руль оказался грязнее, чем сидение унитаза
Ученые Национального центра биотехнологической информации США обратили внимание на состояние автомобильных салонов. Исследователями было обнаружено, что количество бактерий в машине превышает число вредных микроорганизмов в туалете. Примечательно, что автомобильный руль оказался вчетверо грязнее, чем сидение унитаза.
"Самыми распространенными типами бактерий на руле автомобиля, а также на других поверхностях в салоне являются стафилококки – причина многих заболеваний, связанных с пищевыми отравлениями и кожными инфекциями. Другой частый гость в наших автомобилях - пропионовокислые бактерии, которые вызывают разные воспаления и инфекции", - утверждают американские ученые.
В каждом автомобиле находится в среднем около 700 штаммов бактерий, которые проникают в организм, если водитель ест пищу в машине. Статистика показывает, что 32% автомобилистов делают полную уборку салона машины один раз в год. 12% владельцев авто заявили, что никогда не чистят свои салоны.
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