Автомобильный руль оказался грязнее, чем сидение унитаза

"Самыми распространенными типами бактерий на руле автомобиля, а также на других поверхностях в салоне являются стафилококки – причина многих заболеваний, связанных с пищевыми отравлениями и кожными инфекциями. Другой частый гость в наших автомобилях - пропионовокислые бактерии, которые вызывают разные воспаления и инфекции", - утверждают американские ученые.

В каждом автомобиле находится в среднем около 700 штаммов бактерий, которые проникают в организм, если водитель ест пищу в машине. Статистика показывает, что 32% автомобилистов делают полную уборку салона машины один раз в год. 12% владельцев авто заявили, что никогда не чистят свои салоны.