На что стоит обратить внимание при дезинфекции машины или самые грязные места в салоне авто
Правильный уход за салоном автомобиля может обезопасить от опасных заболеваний, в том числе и от коронавируса нового типа. Медики советуют регулярно проводить дезинфекцию салона авто, чтобы убивать вредные микроорганизмы, которые туда проникают. МедикФорум.Ру рассказывает о местах в салоне автомобиля, которым нужно уделить особое внимание при дезинфекции, поскольку на них проживает самое большое количество опасных бактерий.
В группу риска попадают предметы интерьера, с которыми водитель взаимодействует регулярно. Это руль и сидения. Очистить их можно обычным раствором воды с мылом. Этим же раствором можно промыть и коврики для пола, поскольку они также постоянно соприкасаются с ногами водителя.
Особое внимание нужно уделить кондиционеру, который циркулирует воздух в салоне авто. Его фильтр необходимо менять очень часто в условиях пандемии. Дверные ручки нужно протирать спиртом при каждой возможности из-за их взаимодействия с внешним миром.
Оставить комментарий