На что стоит обратить внимание при дезинфекции машины или самые грязные места в салоне авто

В группу риска попадают предметы интерьера, с которыми водитель взаимодействует регулярно. Это руль и сидения. Очистить их можно обычным раствором воды с мылом. Этим же раствором можно промыть и коврики для пола, поскольку они также постоянно соприкасаются с ногами водителя.Особое внимание нужно уделить кондиционеру, который циркулирует воздух в салоне авто. Его фильтр необходимо менять очень часто в условиях пандемии. Дверные ручки нужно протирать спиртом при каждой возможности из-за их взаимодействия с внешним миром.