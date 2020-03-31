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Опубликован перечень продуктов, вызывающих зависимость не хуже, чем сигареты

Продукты, вызывающие привыкание

Не все знают, что ряд продуктов может вызвать у человека зависимость подобную наркотической. Пристрастие к некоторым из них может нанести существенный вред и здоровью, и фигуре.

Так, алкалоиды, кофеин и сахар, которыми богат шоколад, становятся причиной обильного выброса серотонина - гормона счастья. Поэтому, когда его количество уменьшается, появляется желание съесть еще кусочек, а потом еще кусочек и т.д. Помимо этого жиры и сахар, входящие в состав конфет повышают уровень сахара в крови, что рано или поздно приводит не только к зависимости, но и к диабету. Чтобы избежать зависимости от этого продукта, в день его лучше потреблять не больше 15 г, а также увеличить потребление белков (мясо, фасоль) и сложных углеводов (каши). 

Повышает уровень серотонина и сыр. Причиной этого становится триптофан в составе продукта. Соблюдайте дневную норму сырной продукции, около 20 г, и зависимость вам не грозит.

Кофеин и сахар, входящие в состав кофе и сладкой газировки затягивают в свои сети, улучшая чувствительность дофаминовых рецепторов. В следствие чего, у человека появляется чувство удовлетворенности, благополучия, а еще усиливаются мотивация и желание обучения. Поэтому не рекомендуется пить больше 3 чашек этих напитков в день.

Самые опасные продукты питания в этом списке: фаст-фуд и соленые снеки. Чем только они не богаты: сахар, соль, казеин, ароматизаторы, вкусовые добавки, глутамат натрия. Раздражая вкусовые рецепторы, эти вещества вызывают привыкание к "яркости" вкуса настолько, что натуральная и здоровая еда в итоге кажется безвкусной. Диетологи рекомендуют отказываться от такой еды постепенно до тех пор, пока она совсем не исчезнет из рациона.
Теги : еда, продукты, зависимость
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