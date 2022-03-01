Эксперт рассказала, как носить хвост без риска облысения

«Натяжение волос (тракция) в прикорневой зоне в течение длительного времени (с утра до вечера) или ежедневно — и через несколько лет (не сразу) можно наблюдать поредение и истончение волос, в особенности тонких (более чувствительны к причёскам) или толстых, тяжёлых и густых», — говорит врач.

домохозяек и женщин в декрете;

женщин, чьи профессии требуют строгих укладок (стюардессы, офисные работники, танцоры, пловцы, спортсменки);

девочек до 5 лет, которым мамы регулярно завязывают хвосты;

тех, кто страдает повышенной сальностью кожи головы.

1. Отказаться от затягивания волос на ежедневной основе или в течение всего дня.

2. Если, постоянного завязывания хвоста избежать невозможно, его следует слегка ослаблять для снятия натяжения в прикорневой зоне.

3. Не игнорировать онемение, болезненность кожи головы и головную боль в период ношения тугих причесок (прибегнуть к первым двум пунктам).

Хвост или гулька — одна из самых любимых причесок среди по причине ее удобства. Однако, по словам эксперта, регулярное сооружение такой прически может привести к поредению шевелюры в области границы роста волос, то есть на лбу, темени и висках.Такое явление часто путают с облысением, связанным с действием мужских гормонов, и, как следствие, представительны прекрасного пола безрезультатно тратят деньги на борьбу с андрогенетической алопецией.К группам риска потери волос из-за любви к тугим хвостам трихолог отнесла:Для того, чтобы снизить риски тракционной алопеции, специалист посоветовала следовать трем простым правилам.Кроме того, врач подчеркнула, что в случае видимого поредения волос необходимо обратиться за помощью к трихологу.