Специалисты рассказали, как принимать душ, чтобы не остаться без волос
Выпадение волос — деликатная тема. Хотя большое влияние оказывает генетика, есть изменяемые факторы, например, диета, уровень стресса и особенности принятия душа. По данным Американской академии дерматологов (AAD), потеря от 50 до 100 волосков в день — нормальное явление. Но увеличить эти цифры может использование горячей воды для мытья волос.
«Горячая вода может повредить кератиновые белки в волосах и убрать кожный жир с поверхности головы. Это сделает волосы очень сухими и слабыми, что приведет к ломкости, - рассказывает парикмахер Марк Таунсенд, креативный директор Collective Laboratories. - Горячая вода открывает слой кутикулы волос, вызывая потерю влаги и ломкость».
Указанные выше факторы могут способствовать выпадению волос. Для мытья идеально подходит чуть теплая вода. Она сможет размягчить кожный жир, но не приведет к полному его удалению. Для ополаскивания лучше использовать прохладную воду. Это помогает запечатать кутикулу волос, что сохранит влагу и предотвратит ломкость.
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Марк Таунсенд
Красота
Парикмахер, креативный директор Collective Laboratories
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