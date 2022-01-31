Специалисты рассказали, как принимать душ, чтобы не остаться без волос

«Горячая вода может повредить кератиновые белки в волосах и убрать кожный жир с поверхности головы. Это сделает волосы очень сухими и слабыми, что приведет к ломкости, - рассказывает парикмахер Марк Таунсенд, креативный директор Collective Laboratories. - Горячая вода открывает слой кутикулы волос, вызывая потерю влаги и ломкость».

Выпадение волос — деликатная тема. Хотя большое влияние оказывает генетика, есть изменяемые факторы, например, диета, уровень стресса и особенности принятия душа. По данным Американской академии дерматологов (AAD), потеря от 50 до 100 волосков в день — нормальное явление. Но увеличить эти цифры может использование горячей воды для мытья волос.Указанные выше факторы могут способствовать выпадению волос. Для мытья идеально подходит чуть теплая вода. Она сможет размягчить кожный жир, но не приведет к полному его удалению. Для ополаскивания лучше использовать прохладную воду. Это помогает запечатать кутикулу волос, что сохранит влагу и предотвратит ломкость.Ранее ученые объяснили, кто чаще всего набирает лишний вес