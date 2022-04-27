Почему выпадают волосы: одна из причин – неправильное мытье головы

«То, как вы моете голову, может быть причиной выпадения волос».

«Горячие пар и влага могут нанести большой вред коже головы и волосам, сделав их более ломкими, что, в свою очередь, приводит к выпадению», - заявил Сэм Синкир.

«Если вы уже страдаете от перхоти, не мойте голову горячей водой», - дал совет эксперт.