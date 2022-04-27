Почему выпадают волосы: одна из причин – неправильное мытье головы
Эксперт констатирует, что прием горячего душа или мытье головы горячей водой может спровоцировать проблему выпадения волос.
Британский трихолог Сэм Синкир рассказал в интервью:
«То, как вы моете голову, может быть причиной выпадения волос».
По словам эксперта, больше всего рискуют навредить своей шевелюре люди, принимающие горячий душ, или моющие голову горячей водой. Специалист объяснил, что это связано с тем, как горячая вода влияет на кровоток и общее состояние прядей.
«Горячие пар и влага могут нанести большой вред коже головы и волосам, сделав их более ломкими, что, в свою очередь, приводит к выпадению», - заявил Сэм Синкир.
Трихолог отметил, что под действием горячей влаги кожа головы разбухает, что замедляет кровоток. Ухудшение кровообращения, в свою очередь, ослабляет волосы. Вдобавок горячая вода открывает поры, что ослабляет корни волос, облегчая их выпадение.
Кроме того, мытье головы водой высокой температуры может способствовать чрезмерной сухости кожи головы, ее зуду, расчесыванию. Все это увеличивает вероятность повреждения, воспаления кожи головы, усугубляющего проблему выпадения волос, поскольку в этом случае кожа значительно поглощает кислород и питательные вещества, необходимые для поддержания ее здоровья и хорошего состояния волос.
«Если вы уже страдаете от перхоти, не мойте голову горячей водой», - дал совет эксперт.
Специалист добавил, что слишком горячий душ может высушить волосы, сделать их вьющимися и трудными в уходе. Поскольку волосы будут лишены натуральных масел, тело начнет работать таким образом, чтобы компенсировать нехватку этих масел – в результате волосы станут более жирными».
Синкир порекомендовал использовать для мытья приятно теплую воду – такая влага вполне подходит для того, чтобы поры кожи головы открылись в достаточной степени для очистки корней волос без риска повреждения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменения с кожей могут указывать на возникший предиабет.
Сэм Синкир (Sam Cinkir)
Здоровье
основатель и руководитель Este Medical Group, клиники по лечению и уходу за кожей и волосами (Великобритания)
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