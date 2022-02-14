Пластический хирург предупреждает: никогда не ставьте филлеры в эти зоны на лице

«Самое опасное место для филлеров — лоб, нос и виски, так как они имеют самый высокий риск некроза тканей и воздействия на глаза», - рассказывает Нассиф.

«Инъекции в артерию могут привести к потере кожи на носу», - отмечает Фрей.