Пластический хирург предупреждает: никогда не ставьте филлеры в эти зоны на лице
Филлеры — гелеобразный инъекционный препарат, который может сделать область под кожей более объемной, разгладить морщины и уменьшить их появление. Но с их использованием важно соблюдать осторожность. Так пластический хирург Пол Нассиф, доктор медицинских наук, назвал область на лице, куда их не стоит вкалывать.
«Самое опасное место для филлеров — лоб, нос и виски, так как они имеют самый высокий риск некроза тканей и воздействия на глаза», - рассказывает Нассиф.
По его словам, если ввести филлер в область лба, может возникнуть осложнение — закупорка сосудов. В этом случае ткани будут недополучать кровь, что может привести к некрозу. Кроме того, размещение филлеров в области лба и носа может негативно сказаться на зрении. Его можно и вовсе потерять из-за окклюзии сосудов.
Хотя существуют риски, связанные с любой косметической процедурой, филлеры лучше всего выбирать для области щек. По словам пластического хирурга Джордана Д. Фрея, наиболее распространенными местами для введения филлеров являются носогубные складки. Инъекции в нос стали более распространенными. Однако с этой областью есть свои проблемы и риски.
«Инъекции в артерию могут привести к потере кожи на носу», - отмечает Фрей.
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Пол Нассиф
Красота
Пластический хирург, доктор медицинских наук
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