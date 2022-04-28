Дерматолог рассказал, как правильно выбрать шампунь и стоит ли бояться ПАВов и сульфатов в его составе

«В идеале шампунь для повседневного применения (не говорим о профессиональных технических сериях) должен иметь нейтральный для кожи рН — 5,5. По возможности он должен содержать липопептиды, глицериды жирных кислот — для смягчения действия ПАВов», — комментирует эксперт.

ПАВы (поверхностно-активные вещества) есть в составе любого шампуня. Иначе он просто не будет пениться. Именно эти вещества отвечают за очищающие свойства шампуня. Вредят волосам не сами ПАВы, а мы — когда злоупотребляем моющими средствами и слишком часто моем голову.Теперь что касается сульфатов (в составе они могут обозначаться, как SLS). Вопреки многочисленным мифам и стереотипам, они не являются причиной возникновения онкологии.SLS — безопасный и при этом очень сильный очиститель. Они помогают нам смыть с поверхности кожи головы не только себум (сало), но и оказывают воздействие на эпидермальный слой.Сульфаты окутаны огромным количеством предубеждений, большинство из которых не имеют под собой оснований. Они не являются аллергенами, и даже люди с атопическим дерматитом нормально их переносят.Ткани кожи головы сульфаты тоже не повреждают и не накапливаются в них, опять же вопреки мифам. А вот красителей и ароматизаторов в составе шампуни желательно должно быть поменьше.