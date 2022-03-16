Аnti-age уход: особенности косметики для зрелой кожи

«Еще один важный компонент — это пептиды, которые являются аналогом нашумевшего ботокса. В отличие от синтетического ботокса, который вводится под кожу с помощью инъекций, пептиды предотвращают напряжение мышц, но при этом сохраняют их упругость и не блокируют мимику».

Эксперт отметила, что обязательно нужно обращать внимание на состав продукта. Крема и сыворотки для ухода за зрелой кожей должны содержать такие anti-age компоненты. В первую очередь, это витамин А или ретинол. Именно с дефицитом этого элемента связано преждевременное старение.Незаменимый компонент уходовых анти-возрастных средств — витамин С. Он играет роль антиоксиданта и борется со свободными радикалами, а также нейтрализует негативное воздействие других факторов окружающей среды.Обязательно ищите в составе компоненты, которые будут удерживать влагу и предотвращать обезвоживание. Это гиалурон, глицерин, коллаген. Если в составе уходового средства обнаружатся AHA-кислоты, коэнзим Q10 и ниацинамид, можете быть уверены — это хорошее эффективное средство!Помимо кремов и сывороток, косметолог советует иметь в своем арсенале красоты гель или пенку для умывания по типу кожи, тоник, легкую сыворотку, средства с UV-защитой (даже зимой). А еще залог красивой кожи — достаточное количество воды в ежедневном рационе.