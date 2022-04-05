Косметолог перечислила основные ингредиенты, которые стоит искать в составе уходовых средств для волос и кожи

Косметолог Людмила Симко-Шульгина рассказала, какие компоненты обязательно должны быть в составе косметических средств и почему без них средство не работает.

«Сегодня поделюсь своими любимыми ингредиентами, которые отвечают за увлажнение. Во-первых, это бетаин. Этот компонент универсален, имеет широкий спектр применения, а свойств еще больше. Снижает вредное воздействие ПАВов, поэтому в шампунях он — musthave. Удерживает влагу, снимает раздражение», — поясняет эксперт.

Косметика, которой мы пользуемся для ухода за волосами и кожей лица и рук, может быть дорогой или бюджетной, брендовой или никому не известной марки. Но с точки зрения ингредиентного состава все средства делятся на эффективные и пустышки. Какие же компоненты нужно искать в составе уходовой косметики?Также стоит поискать в списке ингредиентов НУФ/Natural moisturizing factor. Это настоящий кладезь полезностей для кожи. Все дело в том, что наши кожные покровы имеют свой аналог «нуфа». Это молекулы, которые способны притягивать и сохранять влагу. Если эти молекулы в дефиците, появляется сухость, кожа шелушится. Волосам этот ингредиент тоже не помешает.Обязательный компонент — мочевина/Urea. Увлажняет, способствует проникновению в более глубокие слои кожи других компонентов, разглаживает морщинки. Кроме того, обладает свойствами пилинга.Гиалуроновая кислота. О ней наслышаны многие. Здесь важно, что нужно искать гиалурон не просто на этикетке (часто это просто маркетинговый обман), а именно в составе! Кстати, гиалуронка сама по себе не увлажняет, а просто притягивает влагу. К тому же гиалурон имеет различные формы, поэтому одного присутствия мало. Для достижения нужного эффекта важен размер молекулы.Еще один ценный компонент — церамиды/ceramide, это самая настоящая «скорая помощь» как для волос, так и для кожи. Обладает уникальными свойствами, спасает от обезвоживания.