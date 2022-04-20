Дерматолог назвала 3 обязательных компонента для ежедневного ухода за кожей лица

«Наносить их нужно на чистую кожу с утра, до нанесения увлажняющего и солнцезащитного средства. Если наносить сыворотку на крем, то жиры в его составе будут препятствовать проникновению витамина С в кожу», — отметила эксперт.

Один из главных помощников — витамин С. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, он нейтрализует действие свободных радикалов и выводит их из организма.Поскольку самостоятельно наш организм не умеет синтезировать витамин С, его нужно употреблять с едой или в качестве био-добавки. Но когда речь идет об уходе за кожей, необходимо подобрать средства, в составе которых есть витамин С. Как правило, это сыворотки.Еще один важный пункт ежедневного ухода — это солнцезащитные средства. Они обязательно должны быть в составе дневного ухода. Причем не только летом! SPF-фильтры разного уровня нужны нашей коже круглый год.И третий компонент красивой и здоровой кожи — это ретинол или витамин А. Он помогает клеткам делиться, в результате чего обновление кожи происходит быстрее. Это особенно важно при борьбе с пигментными пятнами, мелкими морщинками. Использовать его лучше вечером, после очищения кожи.Однако стоит учитывать, что средства с ретинолом желательно вводить в постоянный уход под контролем врача, а беременным они вообще противопоказаны.