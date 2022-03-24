Косметолог раскрыла секрет альгинатных масок для лица

Косметолог Надежда Аброскина рассказала о пользе альгинатных масок в уходе за кожей лица.







Для тех, кто не посвящен, сразу стоит пояснить, что такое альгинатная маска. Это микс веществ морского и растительного происхождения в составе одной смеси.





Такое сочетание дает видимый результат даже после одного применения. Но для устойчивого эффекта, конечно, нужны регулярные процедуры.





«Уникальный способ измельчения сырья позволяет воздействовать на кожу и запускает глубокие процессы обновления клеток. Очищаются поры, разглаживается и сияет кожа, пропадает множество несовершенств: от прыщей и высыпаний до морщин. Также можно заметить видимый эффект лифтинга кожи», — объясняет эксперт.



Стоит отметить, что именно альгинатные маски считаются одной из самых успешных и безопасных (благодаря своей натуральности) методик очищения и регенерации кожи при беременности.





Проделать такую спа-процедуру можно самостоятельно, не выходя из дома. Косметолог рекомендует следующий способ применения готовой альгинатной маски.





Чайную ложку порошка разбавить тёплой водой до состояния кашицы. Равномерно нанести на очищенную кожу лица и оставить на 15 минут. Осторожно смыть засохшую пленку водой с помощью спонжа. Протереть кожу тоником, нанести увлажняющий крем.