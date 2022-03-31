Биоревитализация: косметолог пояснила, кому и зачем нужна эта процедура

Косметолог Людмила Симко-Шульгина рассказала об особенностях процедуры биоревитализации, которая стала особенно популярной среди женщин в последнее время.





Название этой процедуры дословно можно перевести, как природное оживление. Женщины делают «уколы красоты» с целью сохранить молодость и красоту кожи.

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«Биоревитализация — это коррекция косметических недостатков кожи путем насыщения ее глубоких слоев гиалуроновой кислотой, которая крайне важна для нашей кожи. Она способствует связыванию влаги, что положительно сказывается на состоянии дермы. Но с годами этого вещества не хватает в организме», — поясняет специалист.



Какой видимый результат может обеспечить эта достаточно болезненная, но эффективная процедура?⠀В первую очередь, это увлажнение и оздоровление кожи, которая наконец-то в достаточных объемах получает необходимое питание.





Еще один важный момент — улучшение тонуса и восстановление эластичности. В результате цвет и общий вид лица становится гораздо более свежим, а овал — более четким. Ускоряются все процессы регенерации, а морщины постепенно разравниваются.

С помощью биоревитализации можно избавиться от отеков, пигментных пятен, синяков под глазами. Шрамы и растяжки при курсе процедур также становятся менее заметными, сужаются поры. Доктор говорит, что видимого эффекта можно добиться уже после одной-двух процедур, а эффект сохраняется на несколько месяцев.