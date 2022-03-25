С чего начать лечение акне: рекомендации дерматолога

Дерматолог-косметолог Алина Купцова рассказала, как правильно лечить акне и можно ли бороться с прыщами в домашних условиях.







Специалист объясняет, что одна из основных причин пояления акне — неправильная работа сальной железы, которая часто передается по наследству. Усугубить проблему может сбой гормонального фона и некоторые другие заболевания.





«При акне имеем дело с воспалением в коже. Помните то состояние, когда кожа вся красная и болит? Воспаление — это то, на что вы частично можете повлиять самостоятельно. Цель — чем спокойнее кожа, тем меньше медиаторов воспаления, не так сильно стимулируется сальная железа и немного уменьшается выраженность воспалений», — говорит доктор.

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Если вы столкнулись с проблемой акне, нужно убрать все агрессивные очищающие средства. Не пытайтесь «высушить» акне. Этим сделаете только хуже. Также откажитесь от всевозможных самодельных болтушек: тоники с кислотами и спиртом, салициловая кислота и так далее.





В случае с акне наша цель — не сжечь кожу, а успокоить ее. Поэтому не наносим скрабы и пилинги (особенно домашнего производства) на раздражённую кожу. Не выдавливаем и не ковыряем. Не прячем прыщи под тональный крем.





Корректируем питание,⠀убираем острое, пряное, копченое, меньше углеводов. Это поможет уменьшить секрецию сальных желез.

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Добавляем в меню больше овощей и полезных масел. Здесь стоит отметить, что еда не является причиной акне. Но рациональное питание поможет уменьшить воспалительные процессы.



Доктор обращает внимание, что популярные сегодня ежемесячные чистки у косметолога без приема препаратов, снижающих активность сальной железы, не помогут.





Можно годами ходить на чистки, но через месяц проблема будет возвращаться снова и снова. Главное — грамотная консультация с назначением домашней терапии и подбор правильного ухода.



