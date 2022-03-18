Акне: лечим не только снаружи, но и изнутри

Косметолог-дерматолог Алина Купцова рассказала о том, как правильно и в какой последовательности лечить акне.





«Если на коже есть гнойные воспаления, очень часто есть необходимость в назначении антибиотиков. Бояться их не нужно. Специалист подберет оптимальный вариант, чтобы не навредить микрофлоре», — говорит доктор.

Конечно, придется откорректировать и домашний уход. Его главная задача — восстановить барьерную защиту кожи. Не всегда имеющиеся в домашнем уходе средства справляются с этой задачей.





И только после того, как будет побеждена внутренняя причина возникновения акне можно приступать к избавлению от внешних следов на коже. Здесь в ход могут идти пилинги и чистки. На более ранних этапах они не дадут ожидаемого эффекта, поскольку борются не с причиной, а со следствием.

В первую очередь эксперт отметила, что если мы говорим именно о лечении, а не о маскировке акне, — не стоит рассчитывать на быстрый эффект. Процесс может растянуться на несколько месяцев в зависимости от запущенности проблемы и ряда других сопутствующих факторов.На период от месяца до трех назначаются лекарственные средства, направленные на коррекцию самого акне. Они должны отрегулировать работу сальных желез. Это могут быть как средства для приема внутрь, так и наружные препараты.Доктор отмечает, что подвергать процедурам пилинга воспаленную кожу с покраснениями ни в коем случае нельзя. Это только усугубит ситуацию. И помните: лечить акне должен врач-дерматолог, а не косметолог, которому сложно разобраться во внутренних причинах этого заболевания.