Акне: лечим не только снаружи, но и изнутри
Косметолог-дерматолог Алина Купцова рассказала о том, как правильно и в какой последовательности лечить акне.
В первую очередь эксперт отметила, что если мы говорим именно о лечении, а не о маскировке акне, — не стоит рассчитывать на быстрый эффект. Процесс может растянуться на несколько месяцев в зависимости от запущенности проблемы и ряда других сопутствующих факторов.
«Если на коже есть гнойные воспаления, очень часто есть необходимость в назначении антибиотиков. Бояться их не нужно. Специалист подберет оптимальный вариант, чтобы не навредить микрофлоре», — говорит доктор.
На период от месяца до трех назначаются лекарственные средства, направленные на коррекцию самого акне. Они должны отрегулировать работу сальных желез. Это могут быть как средства для приема внутрь, так и наружные препараты.
Конечно, придется откорректировать и домашний уход. Его главная задача — восстановить барьерную защиту кожи. Не всегда имеющиеся в домашнем уходе средства справляются с этой задачей.
И только после того, как будет побеждена внутренняя причина возникновения акне можно приступать к избавлению от внешних следов на коже. Здесь в ход могут идти пилинги и чистки. На более ранних этапах они не дадут ожидаемого эффекта, поскольку борются не с причиной, а со следствием.
Доктор отмечает, что подвергать процедурам пилинга воспаленную кожу с покраснениями ни в коем случае нельзя. Это только усугубит ситуацию. И помните: лечить акне должен врач-дерматолог, а не косметолог, которому сложно разобраться во внутренних причинах этого заболевания.
Алина Купцова
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Врач дерматолог-косметолог
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