Постковидное выпадение волос: врач рассказала, что делать, чтобы не облысеть

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волосы на расческе

Врач косметолог-дерматовенеролог Наталья Петренко рассказала, как остановить выпадение волос после коронавируса.

С проблемой выпадения волос столкнулись многие из тех, кто переболел коронавирусом. Волосы могут начать выпадать через 2-3 месяца после болезни, особенно если она сопровождалась высокой температурой и интоксикацией.

«Важно знать, что выпадение не навсегда, его можно остановить. Но следует набраться терпения. Дело  в том, что организм усиленно тратит все свои оставшиеся после болезни ресурсы на восстановление, и на волосы он расходует их по остаточному принципу. Волосы для него в данный момент — балласт, от которого он избавляется», — объясняет эксперт.

Даже при условии выбора правильной  методики лечения, процесс выпадения волос будет продолжаться еще 2-4 месяца. Важно на этом этапе не столько остановить выпадение старых волос, сколько простимулировать новые.

Эту задачу поможет решить грамотный трихолог. Многие пациенты ошибочно полагают, что уменьшить выпадение волос можно, если мыть и расчесывать их реже.

На самом деле, это не так. Наоборот, такой подход может только усугубить проблему и замедлить выпадение того, от чего организм уже решил избавиться.

В каждом конкретном случае врач выбирает свой метод терапии. Но однозначно, что это не втирание перцовой настойки, которое может только сжечь кожу головы.

После консультации и визуального осмотра доктор назначит необходимые анализы и уже по их результатам подберет лечение. Как правило, проблема кроется не только снаружи, но и внутри.

Зачастую необходимо восполнение внутренних дефицитов витаминов и минералов. Важными для здоровья волос являются витамины группы А, В, С, Е, Д, Н.
Наталья Петренко
Наталья Петренко
Красота
Врач-косметолог, трихолог, дерматовенеролог
Теги : Наталья Петренко, ковид, волосы