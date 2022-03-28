Постковидное выпадение волос: врач рассказала, что делать, чтобы не облысеть

«Важно знать, что выпадение не навсегда, его можно остановить. Но следует набраться терпения. Дело в том, что организм усиленно тратит все свои оставшиеся после болезни ресурсы на восстановление, и на волосы он расходует их по остаточному принципу. Волосы для него в данный момент — балласт, от которого он избавляется», — объясняет эксперт.

С проблемой выпадения волос столкнулись многие из тех, кто переболел коронавирусом. Волосы могут начать выпадать через 2-3 месяца после болезни, особенно если она сопровождалась высокой температурой и интоксикацией.Даже при условии выбора правильной методики лечения, процесс выпадения волос будет продолжаться еще 2-4 месяца. Важно на этом этапе не столько остановить выпадение старых волос, сколько простимулировать новые.Эту задачу поможет решить грамотный трихолог. Многие пациенты ошибочно полагают, что уменьшить выпадение волос можно, если мыть и расчесывать их реже.На самом деле, это не так. Наоборот, такой подход может только усугубить проблему и замедлить выпадение того, от чего организм уже решил избавиться.В каждом конкретном случае врач выбирает свой метод терапии. Но однозначно, что это не втирание перцовой настойки, которое может только сжечь кожу головы.После консультации и визуального осмотра доктор назначит необходимые анализы и уже по их результатам подберет лечение. Как правило, проблема кроется не только снаружи, но и внутри.Зачастую необходимо восполнение внутренних дефицитов витаминов и минералов. Важными для здоровья волос являются витамины группы А, В, С, Е, Д, Н.