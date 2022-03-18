Какие витамины помогут остановить выпадение волос?

«Дело в том, что от дефицита витаминов и микроэлементов страдает весь организм, происходят различные сбои. Соответственно, волосы и ногти также страдают», — поясняет специалист.

Группа В . Участвуют в процессах обмена веществ, поддерживают деятельность центральной нервной системы. Отвечают за рост волос, чувствительность кожи головы.

. Участвуют в процессах обмена веществ, поддерживают деятельность центральной нервной системы. Отвечают за рост волос, чувствительность кожи головы. Группа А . Отвечают за баланс сальных желез, выработку кожного секрета.

. Отвечают за баланс сальных желез, выработку кожного секрета. Витамин Е . Борется с последствиями стресса, усиливает кровоток. Благодаря этому волосяные луковицы питаются лучше, волосы начинают расти быстрее.

. Борется с последствиями стресса, усиливает кровоток. Благодаря этому волосяные луковицы питаются лучше, волосы начинают расти быстрее. Витамин С. Необходим не только для роста и красоты волос, а практически для всех жизненно важных процессов в организме.

Эксперт отметила, что зачастую врачи назначают для решения проблемы различные витаминные комплексы. И хотя напрямую витамины не способны остановить процесс выпадения волос, логика в их назначении все же есть.Прием хорошо сбалансированных витаминных комплексов помогает организму "залатать" дефицитные дыры. Получить необходиммые дозы элементов с едой невозможно. Поэтому и назначаются дополнительные комплексы. Когда дефицит восполнен, все процессы в организме начинают приходить в норму. В том числе и рост волос.Здесь важно отметить, какие именно группы витаминов необходимы для того, чтобы волосы были здоровыми и красивыми.Специалист обращает внимание, что ждать мгновенного эффекта от приема витаминов не стоит. Процесс восстановления может растянутся на несколько месяцев при условии сбалансированного и правильного питания.Также доктор отмечает, что если вы заметили у себя активное выпадение волос в течение месяца и более, это повод в первую очередь не бежать в аптеку и скупать все витамины, а обратиться к специалисту-трихологу или эндокринологу.