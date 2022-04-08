Парикмахер-колорист поделилась секретами, которые помогут отрастить длину волос

«Важно выбрать подходящий шампунь, который предназначен для типа вашей кожи головы. И помните, что главная задача, которую должен решить шампунь — очищение кожи, а не волос. Шампунь наносим два раза. Первый заход позволяет хорошо смыть грязь и остатки стайлинга, второй — очистить от жира кожу. Волосы отдельно намыливать не надо, им достаточно стекающей вниз пены», — говорит специалист.

Первое, что необходимо сделать — отказ от ежедневного использования утюжка, плоек и других горячих инструментов для волос. Они одни из главных «убийц» наших локонов.Мыть голову нужно по мере необходимости. Слишком частое мытьё неизбежно спровоцирует сухость, а редкое приведет к зуду и, возможно, даже к выпадению волос.Откажитесь от слишком горячей воды, она вредит и волосам, и коже. Отдавайте предпочтение теплой или прохладной воде.Обязательно после каждого мытья головы используйте бальзам или кондиционер! Он закроет чешуйки кутикулы и сделает волосы гладкими и послушными, облегчит расчесывание. Раз в неделю — увлажняющая или питательная маска для волос. Регулярно подстригайте секущиеся и сухие кончики.Обратите внимание на свою расческу. Не рвет ли она волосы? Часто причина «нерастущей» длины кроется именно в плохой расческе. Хорошая расческа будет не только распутывать волосы, но и массировать кожу.Сдайте анализы на внутренние дефициты и при необходимости принимайте витамины. Для красоты волос особенно важны железо, йод, цинк, витамин Д, В12, А, Е.