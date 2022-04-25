Эксперт назвала 5 привычек, которые провоцируют чрезмерную жирность волос

«Еще одна причина — частое мытье. Вы моете волосы, чтобы их очистить, но, к сожалению, ежедневное мытье волос может лишить кожу головы натуральных масел и в попытке их заменить организм будет вырабатывать их с удвоенной силой и скоростью. Попробуйте сократить частоту мытья волос, доведя её до 2–3 раз в неделю», — отмечает эксперт.

Одна из возможных причин быстро пачкающихся волос — привычка постоянно трогать их руками в течение дня. Если вам кажется, что на чистоту волос это никак не влияет, вы ошибаетесь.Некоторые страдают еще более пагубной привычкой — трогают руками лицо. Последствия еще более плачевны, чем с волосами, — прыщи и акне.Неправильное использование уходовых средств тоже является одной из причин повышенной жирности. Не наносите бальзамы, маски и кондиционеры на корни. Только на длину волос и кончики!Не расчесывайте волосы слишком часто в течение дня. Интенсивное расчесывание запускает повышенную выработку кожного сала. Кроме того, следите за чистотой самой расчески. Периодически мойте, поскольку на расческе оседает и жир, и грязь с волос, и остатки косметики.