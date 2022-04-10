Дерматолог поделилась профессиональными секретами ухода за сухой кожей рук

Дерматолог-косметолог Людмила Симко-Шульгина поделилась основными правилами, которые помогут сделать кожу рук увлажненной и ухоженной.

Руки способны рассказать о возрасте женщины не менее красноречиво, чем кожа лица и зоны декольте. Однако если лицу многие уделяют внимания даже больше, чем нужно, кожа рук порой незаслуженно страдает.

«Что делать, если кожа сухая, шелушится и постоянно стянута? В первую очередь — пополнить свой арсенал бьюти-средств уходовыми кремами. Ежедневное увлажнение — это must have для любого участка кожи», — говорит эксперт.





По возможности старайтесь избегать частых контактов с водой. Вода является одним из главных факторов, которые провоцируют сухость кожи. Во время выполнения домашних и бытовых дел, особенно с использованием агрессивной химии, надевайте перчатки.



Улучшить состояние кожи рук помогут такие процедуры, как биоревитализация и мезотерапия. Да, эти процедуры применимы не только для ухода за кожей лица и декольте.

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В любое время года также актуальны SPA-процедуры. Причем провести их можно даже самостоятельно в домашних условиях. Также не забывайте периодически скрабировать кожу рук.