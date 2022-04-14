Как убрать сосудистые звездочки на лице?

«В норме наша кровь приходит по сосуду в определённый участок кожи и далее должна уйти. Именно этап оттока крови нарушается при слабости сосудистой стенки. Причём отток жидкости нарушается не только по кровеносным, но и по лимфатическим сосудам тоже. Именно поэтому я прошу своих пациентов дома делать лёгкий самомассаж лица», — говорит эксперт.

На языке косметологов красные сосудистые «звездочки» на лице — это купероз.⠀Главный фактор, который провоцирует его появление, — это слабые стенки сосудов.По сути, во время купероза кровь в сосудах застаивается. В результате сосуд, в котором возникла такая «пробка», уже не выполняет свои функции по питанию клеток.На внутреннюю стенку пострадавшего капилляра цепляются разные микроорганизмы. В перспективе это может спровоцировать воспалительные процессы на лице. Но чаще проблема беспокоит пациента лишь на уровне эстетики.Самым эффективным методом избавления от купероза считается лазерная или фото-коррекция. Не допустить появления новых «звездочек» поможет правильный уход за кожей лица. Строгое табу на средства, содержащие спирт, агрессивные кислоты.Это значит, что в активной фазе проявления купероза недопустимо скрабирование и практически все виды пиллингов. Также нежелательны перепады температуры во время умывания.