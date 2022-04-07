Косметолог объяснила, как лечить подростковую кожу, усыпанную прыщами

«Нужна не просто косметика, а назначение специальных лекарственных препаратов из аптеки. Безусловно, потребуется грамотный домашний уход с осветляющими составами против пятен постакне. Подойдет гликолевая, азелаиновая кислота и другие», — говорит специалист.

Первое, что нужно сделать — не маскировать прыщи, а немедленно снять воспаление. И поможет в данном случае не косметолог, а грамотный дерматолог, который видит и знает причины проблемы изнутри.Варианты домашнего ухода дерматолог подбирает индивидуально, в зависимости от исходного состояния кожи. Самое главное — подобранные средства не должны усиливать раздражение кожи, а наоборот, успокаивать ее.Когда воспаления сняты, можно приступать к удалению следов пятен (постакне). На этом этапе уже можно обращаться к косметологу. Чтобы ускорить рассасывание шрамов, специалист назначит различные коктейли и процедуры.С решением проблемы постакне хорошо справляются пилинги. Поверхностные пройдут без шелушений кожи, но и эффект от них будет слабее. Срединные и глубинные пилинги сработают гораздо эффективнее, но побочки в виде шелушащейся кожи неизбежны.