Эксперт объяснила, в чем отличие между маской, бальзамом и кондиционером для волос

«Маска для волос — продукт, имеющий максимальную концентрацию ингредиентов, заложенных производителем, и наименьшее количество воды, что даёт максимальную плотность консистенции. Также маски отличаются самым низким содержанием силиконов, по этой причине они дают меньший блеск волосам, но больше их питают. Именно поэтому маску нужно „закрывать“ сверху кондиционером», — поясняет специалист.

Эксперт отмечает, что нередко клиенты не разбираются в отличиях выше указанных средств и часто используют их не по назначению. В результате вместо ожидаемого эффекта, делают своим волосам только хуже.Бальзам отличается от маски в первую очередь своей консистенцией, в нем примерно на 20-30% больше воды. Поэтому они более жидкие и менее густые. То есть, по сути, это менее концентрированная маска. При этом свойства этих продуктов очень схожи.Из-за более низкой концентрации уходовых компонентов в составе бальзамов, пользоваться ими можно чаще, чем масками, не опасаясь перенасыщения и утяжеления волос.Кондиционер — самое легкое средство из перечисленных. Его главная задача — пленкообразование поверх волоса. В составе кондиционеров много силиконов и минимум уходовых и питательных средств.За счет низкого уровня ph кондиционеры закрывают чешуйки кутикулы и делают волосы гладкими. Получаемый от их применения эффект — больше поверхностный, визуальный.