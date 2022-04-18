Выпадают волосы? Важно найти причину

«В норме у человека выпадает около 100 волос в день, это практически незаметно. Если на подушке или расчёске стало оставаться существенно больше волос, то стоит задуматься, возможно, есть проблема, о которой сигнализируют вам волосы», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что выпадение волос — это естественный физиологический процесс, но крайне важно понимать, сколько волос ваш организм теряет ежедневно и не вышло ли выпадение за пределы нормы.Факторов, которые могут запустить процесс выпадения, много. Иногда это сезонность, например, мы, как и все в природе, интенсивно обновляемся и сбрасываем лишнее осенью или весной. Но если процесс выпадения волос затянулся, тогда стоит задуматься и поискать другу причину.Нередко такой причиной становится стресс или нервное потрясение в результате скачков гормона кортизола.⠀Он дает нашему организму команду: «Выжить!», а в таких условиях уже не до сохранения волос.Привести к потере волос могут острые дефициты витаминов и минералов. Для полноценной жизнедеятельность организму нужны не только белки, жиры и углеводы, но также витамин D, железо, магний, цинк и медь.Если за плечами продолжительная болезнь и прием антибиотиков или гормональных препаратов, это тоже может стать почвой для алопеции, как и нарушения в работе эндокринной системы в целом.Повышенный уровень пролактина, нехватка половых гормонов, сбои в работе надпочечников — эти факторы тоже способствуют расставанию с красивой шевелюрой.Иногда проблема локальная. Выпадение волос может быть следствием воспалительных процессов волосистой части головы. Вариантов много: себорея, дерматит, псориаз, грибковые заболевания.