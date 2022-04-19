Дерматолог рассказала, какие процедуры по уходу за кожей можно делать летом

«В любое время года наша кожа нуждается в увлажнении и питании. С этими задачами лучше всего справляются процедуры биоревитализации, плазмотерапии, также летом допустимы поверхностные химические пилинги», — говорит специалист.

Наша кожа нуждается в уходе в любое время года, но каждое из них отличается своими сезонными особенностями. Чтобы не нанести коже вред, их важно учитывать.Поклонники контурной пластики тоже могут быть спокойны — летом ее можно проводить. Эксперт рекомендует отдать предпочтение препаратам на основе гиалуроновой кислоты.Ботулинотерапия в теплое время года также не противопоказана. Эта процедура поможет справиться не только с мимическими морщинами, но и чрезмерным потоотделением.Что касается лифтинга, термолифтинга и нитевых методик (все это аппаратная косметология), эти процедуры в летнее время не противопоказаны, но прибегать к ним рекомендуется не позднее, чем за две недели до активного отпуска (загар и частое пребывание на солнце).От чего летом лучше отказаться? От глубоких химических пилингов и лазерных процедур. Они оказывают крайне агрессивное влияние на верхние слои кожи, травмируя ее, что чревато последствиями в виде гиперпигментации.