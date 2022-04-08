Косметолог рассказала о том, кому противопоказана карбокситерапия

«Карбокситерапия — это безинъекционная, безболезненная уходовая процедура, омолаживающая и приятная. Она подходит для всех типов кожи и возрастов. Благодаря взаимодействию щелочного геля и маски, пропитанной фруктовыми кислотами, происходит приток, проникновение и насыщение клеток кислородом и питательными веществами, выведение токсинов», — говорит эксперт.

Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

О красивой коже лица мечтают все женщины. Сохранить упругость и эластичность, улучшить цвет кожи и убрать отеки под глазами многим помогает процедура карбокситерапии, которая обрела огромную популярность в последнее время. Но так ли она полезна на самом деле?После процедуры кожа становится гораздо более увлажненной, улучшается эластичность и тургор, упругость. В результате улучшения микроциркуляции, быстрее выводятся токсины, работа сальных желез приходит в норму, сужаются поры, выравнивается рельеф кожи.Как результат, активизируется лимфодренаж и уходят отеки, становится менее заметной сосудистая сетка. И самое главное — во время процедуры кожа активно питается кислородом.Несмотря все плюсы, эта процедура показана далеко не всем. Такой уход противопоказан беременным и людям с плохой свертываемостью крови.