Дерматолог поделилась секретами домашнего ухода за кожей лица

«Один из важных этапов домашнего ухода — очищение. Увлажняющие пенки и гидрофильные масла отлично подойдут для очищения кожи. Для последующего увлажнения и питания хороши продукты с гиалуроновой кислотой, в холодное время года — с глицерином. Также можно рассмотреть варианты косметики с содержанием витаминов Е и В3», — говорит эксперт.

Домашний уход — это основа основ и залог красивой кожи. Потому что с домашним уходом мы сталкиваемся каждый день, и это именно он закладывает главные кирпичики в фундамент красоты и молодости лица.В любое время года кожа нуждается в увлажнении — тканевые, гидрогелевые или кремовые. В состав эффективной маски обязательно будут входить масла аргана или ши, гиалурон, керамиды.Защита от солнца — крайне важный пункт, причем не только в летнее время. Можно подобрать как солнцезащитные средства, так и тональные крема с дополнительной функцией защиты, выбираем spf от 20-30.Для регуляции работы сальных желез и эффекта легкого пилинга можно использовать средства с мягкими aha-кислотами. Подготовив кожу, можно перейти на более сильные фруктовые кислоты, которые дают более видимый отшелушивающий эффект.После таких процедур уходовая увлажняющая и питательная косметика будет проникать гораздо глубже.